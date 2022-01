Papa Francisco critica a parejas que tienen perros y gatos en lugar de hijos

(NOTICIAS YA).- El papa Francisco criticó a aquellas parejas que deciden no tener hijos, o solamente tener uno, pero en su lugar prefieren tener perros y gatos; algo que catalogó como egoísmo.

Las polémicas declaraciones del papa, que ya han generado un debate en redes sociales, fueron emitidas este miércoles desde el Vaticano, durante la primera audiencia general del año y en la que elogió que San José decidiera criar a Jesús.

El sumo pontífice centró parte de su discurso en el tema de la adopción y en el “invierno demográfico”, que es la disminución extrema de la población que se registra en países occidentales, que adjudicó a aquellas personas que deciden casarse pero no tienen hijos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, señaló el papa.

En la primera audiencia general del año, el papa Francisco criticó fuertemente a las parejas que elijen no tener hijos pero tienen perros y gatos. Advirtió que renegar de la paternidad y la maternidad “quita humanidad” y pidió no tenerle miedo a la adopción. pic.twitter.com/dEdPfYkdW2 — Clarín (@clarincom) January 5, 2022

Destacando que se trata de “una forma de egoísmo”, el papa expuso las consecuencias, tanto demográficas como espirituales, de negarse a tener hijos, a pesar de reconocer que no es una tarea sencilla.

“Es un riesgo, sí: tener un hijo siempre es un riesgo, tanto si es natural como si es por adopción. Pero es más arriesgado no tenerlos. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, tanto la real como la espiritual. A un hombre y una mujer que voluntariamente no desarrollan el sentido de la paternidad y de la maternidad, les falta algo principal, importante. Piensen en esto, por favor", recalcó.

Además, el máximo líder de la Iglesia Católica instó a las parejas a considerar la adopción e hizo un llamado a las instituciones gubernamentales para simplificar los procedimientos y permitir que los niños que necesitan una familia puedan cumplir su sueño.

Tras los comentarios del papa, que sorprendieron a muchos considerando que es un pontífice progresista, se generó un revuelo en redes sociales y las opiniones se dividieron ampliamente.

Algunos usuarios consideraron que las palabras del papa Francisco fueron malinterpretadas destacando que no habló en contra de las mascotas, muchos otros coincidieron en que si un hombre y una mujer se casan debe ser para procrear.

No me cancelen... pero no saquen de contexto al Papa Francisco. No arremetió contra las mascotas , solo puso sobre relieve la injusta realidad de que existan niños en orfanatos y perros durmiendo con aire y sommier. — Lightyagami (@LightYagamix2) January 6, 2022

Sin embargo, otros usuarios consideraron que no son los comentarios más acertados tomando en cuenta la crisis mundial que vivimos.

En medio de la crisis poblacional, climática, energética, económica, política, de salud, hambruna y social, al papa Francisco solo se le ha ocurrido decir esto: pic.twitter.com/tC9QS6Z3AF — Trooper (@NxtWolf) January 5, 2022

El Papa Francisco rodeado de joyas y vestido como un verdadero rey, nos dice que somos egoístas por no querer tener hijos pic.twitter.com/EStrPHpPIr — 🇨🇱 𝓢𝓲𝓻 𝓚𝓷𝓾𝓬𝓴𝓮𝔂 🌳 (@DiegoKnuckey) January 6, 2022

Otros simplemente lo tomaron con humor y presumieron a sus consentidas mascotas.

Citen este tweet con una foto de tu hijo saludando al Papa Francisco. pic.twitter.com/16H0O5UOWb — Daniella Cura (@danicura) January 6, 2022