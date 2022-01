Biden recorre la zona devastada por el fuego en Colorado

(NOTICIAS YA).-Este viernes el presidente Joe Biden recorrió la zona devastada por los incendios la semana pasada en Colorado, reuniéndose con familias que perdieron sus hogares y negocios ante las llamas, pudiendo expresarle al presidente el horror vivido.

Biden habló en un centro recreativo de Louisville, Colorado, donde dijo que le rompe el corazón ver en persona los daños.

"Mi equipo, Jill y yo hemos podido ver el desastre dejado por este gran incendio y déjenme decirles que es tan devastador como se ve en televisión, tan devastador como las múltiples crisis ambientales que hemos vivido en el último año", dijo el presidente.

Después de pasar más de hora y media conviviendo con las familias afectadas y conociendo sus historias, Biden dijo que los incendios forestales son de los desastres naturales que personalmente le afectan más.

"No hay nada que provoque más miedo, en mi opinión, que el fuego", agregó.

"Creo que la parte difícil es la pérdida de memorabilia, las cosas especiales que se tenían guardadas y que se perdieron, pero saben, véanlo de esta manera, tienen cientos de nuevas memorias por crear y lo harán en su nuevo hogar", complementó.

El fuego se esparció rápidamente y quemó más de 6,000 acres y destruyó casi mil viviendas, de acuerdo con las cifras reportadas por las autoridades, aunque para su fortuna, una fuerte nevada ayudó a apagar las llamas.

Dos personas se mantienen en calidad de desaparecidas y en el Condado de Boulder los investigadores han encontrado restos humanos parciales. El forense afirmó que se trata de Robert Shape, un hombre de 69 años originario de Boulder, Colorado.

Aún se desconocen las causas del incendio y la investigación sigue en curso para determinarlo, de acuerdo con lo reportado hace unos días por la oficina del alguacil.

La primera dama Jill Biden, alabó la labor realizada por los bomberos, policía, equipos de respuesta de emergencias y trabajadores de rescate que han dedicado largas jornadas a salvar a la gente de los terribles incendios, en un toque de simpatía personal, también expreso sus condolencias a aquellas familias que perdieron alguna mascota en los incendios.

"Puedo ver que son una comunidad muy fuerte y unida, me gustaría decir a título personal, ya que el gobernador me comentó que muchos de ustedes perdieron a su mascota, que siento mucho su pérdida, porque somos personas que amamos a los animales, así que se lo difícil que es una pérdida así", compartió.

El presidente ha puesto fondos federales a la disposición del estado y las ciudades para apoyarlas en su recuperación, donde también se incluyen concesiones de vivienda temporal y préstamos a bajo costo para que las familia puedan realizar las reparaciones de su vivienda que no estuvieran cubiertas por su seguro, como lo había asegurado al gobernador de Colorado, Jared Polis.

"Es maravilloso ver lo que hace la gente en momentos de crisis. El mensaje para ellos y para todos los que fueron impactados por los incendios, que no solo ustedes se están ayudando mutuamente, aquí estamos nosotros con ustedes, no nos iremos. El apoyo del gobierno federal no se va a ir a ningún lado", sentenció Biden.