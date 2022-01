El Paso y Nuevo México se alinean con CDC y piden 5 días de cuarentena por Covid  

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud Pública emitió recomendaciones actualizadas para el aislamiento y cuarentena para que las personas se alineen con las pautas actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La nueva guía entró en vigor el jueves.

Esto quiere decir que aquellos que dan positivo a Covid-19 solo tendrán que aislarse por cinco días.

La guía actualizada aplica a la población en general, incluidos: los lugares de trabajo y las escuelas. Pero no aplica a:

Entornos de atención médica,

Instituciones correccionales

O refugios para personas sin hogar.

Además, estas personas deben continuar el aislamiento y la cuarentena de 10 días:

Los niños menores de dos años

Otras personas que no pueden usar una máscara,

Quienes tienen una enfermedad moderada o grave

Y las personas inmunodeprimidas.

Puede encontrar más información y preguntas frecuentes en el sitio web de los CDC.

El pasado 27 de diciembre, los CDC redujeron sus pautas recomendadas de COVID para el aislamiento, cuando está enfermo o infectado con COVID, y la cuarentena, después de la exposición, de 10 días a cinco días, junto con otras pautas críticas, incluida la importancia de la mascarilla para evitar una mayor transmisión del virus.

Guía de aislamiento y cuarentena de 5 días

Para cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID independientemente del estado de vacunación (aislamiento):

Quédese en casa durante 5 días.

NO necesita hacerse una prueba de PCR adicional si ha dado positivo en una prueba rápida casera.

Si no tiene síntomas después de 5 DÍAS, puede salir de su casa pero use una mascarilla durante 5 días más.

Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que la fiebre desaparezca durante 24 horas.

Para prevenir la propagación del COVID, dígale a cualquier persona con la que haya tenido contacto cercano recientemente y anímela a hacerse la prueba, monitorear los síntomas y reducir la exposición a otras personas.

Para cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 (cuarentena):

Estas pautas difieren según su estado de vacunación.

Si está al día con todas las vacunas COVID-19 para las que es elegible:

Use una máscara alrededor de otras personas durante 10 días.

Pruebe el día 5 si es posible.

Si presenta síntomas en cualquier momento, hágase la prueba si es posible y quédese en casa hasta que obtenga los resultados.

Si no puede hacerse una prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que es positivo y siga las pautas para una prueba COVID positiva.

Si no está vacunado, no está completamente vacunado o no tiene un refuerzo (no está actualizado con todas las vacunas para las que es elegible):

Quédese en casa durante 5 días.

Luego, use una máscara alrededor de los demás durante 5 DÍAS MÁS.

Pruebe el día 5, si es posible.

Si presenta síntomas en cualquier momento, hágase la prueba si es posible y quédese en casa hasta que obtenga los resultados.

Si no puede hacerse una prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que es positivo y quédese en casa y siga las pautas para una prueba COVID positiva.

Para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 independientemente de su estado de vacunación:

Hágase una prueba rápida en casa o una prueba de PCR si es posible, y quédese en casa hasta que sepa el resultado de la prueba.

Si el resultado de la prueba es positivo, siga las pautas para obtener un resultado positivo.

Si la prueba es negativa pero aún tiene síntomas, continúe en casa.

Si es posible, hágase una prueba de PCR O una prueba rápida casera en 1-2 días.

Si da positivo en la PCR o en la prueba rápida casera, siga las pautas para una prueba COVID positiva.

Si la prueba es negativa, no se necesita ninguna otra prueba en este momento.

Si no puede hacerse una prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que es positivo y siga las pautas para una prueba COVID positiva.

Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas caseras y la cuarentena o el aislamiento, visite cv.nmhealth.org/selftest o llame a la línea directa de coronavirus: 1-855-600-3453.