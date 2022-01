Familia de joven asesinado en la fiesta de su hija pide justicia

La familia del joven asesinado en la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas pide justicia y se espera que pronto se encuentre con el responsable.

Después de los acontecimientos que se dieron a conocer en un video donde el joven padre identificado como Calogero Dueñes de 25 años de edad durante la fiesta de cumpleaños de su pequeña hija fue asesinado cuando recibió varios impactos de bala.

Los hechos ocurrieron en un restaurante Chuck E Cheese en el área de Humble, en Texas el pasado 31 de enero. Su esposa da a conocer que entró corriendo al lugar gritando “Me dispararon, me dispararon” así lo dijo Amber Uristi.

La esposa de Dueñes declara que “Le pedí a mi esposo que por favor trajera el pastel, me di la vuelta le dije a una señora que mi esposo venía con el pastel y en solo un instante él entró corriendo y me decía, -ME DISPRARAON-, nosotros corrimos hacia afuera y el cayó al piso”. Dijo su esposa.

Las autoridades indican que al parecer la víctima tuvo una discusión con alguien en el estacionamiento. La policía de Houston sigue buscando al sospechoso que se sabe conducía un auto Ford color vino y después de disparar contra Dueñes huyó del lugar.

La familia pide justicia y espera que la comunidad pueda ayudar a localizar a l asesino de Dueñes.

Calogero Dueñes deja viuda a su esposa de 25 años y a sus dos pequeñas hijas Serina de 6 años y Mallory de 3 años.

La policía aún no ha dado con la identificación del agresor, las autoridades piden a la comunidad que si usted tiene información que pueda ayudar a dar con la identificación o paradero del sospechoso llame al (281) 446-7127.