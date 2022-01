VIDEO: Avioneta aterrizó de emergencia en Doniphan y Racetrack

(NOTICIAS YA).-La policía de El Departament de Policía de El Paso informó este viernes sobre vialidades cerradas ante un aterrizaje de emergencia en Upper Valley, de El Paso.

Se trató de una avioneta pequeña que tuvo complicaciones técnicas y aterrizó en Doniphan y Racetrac.

Los bomberos arribaron al lugar y mientras que ambas permanecían cerradas.

Mira el video:

"Las unidades EPFD, EPPD y TXDPS respondieron a los informes de un avión que realizaba un aterrizaje de emergencia en Doniphan St. y Sunland Park Dr. El avión monomotor aterrizó de forma segura. No se reportaron heridos ni daños. Incidente bajo investigación", tuiteó el Departamento de Bomberos.

An hour ago, EPFD, EPPD and TXDPS units responded to reports of an aircraft performing an emergency landing on Doniphan St. and Sunland Park Dr.

The single-engine fixed-wing landed safely. No injuries or damages reported. Incident under investigation. pic.twitter.com/59ioI4QdhZ

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) January 7, 2022