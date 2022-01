California activa la Guardia Nacional para ayudar con crisis de aumento de casos COVID-19

(NOTICIAS YA).-Ante el alarmante aumento de contagios por coronavirus, principalmente por la variante Ómicron y las filas interminables en los sitios de pruebas COVID-19, el estado desplegará miembros de la Guardia Nacional en 50 sitios de prueba que operan en California.

El gobernador Gavin Newsom anunció el 7 de enero la activación de la Guardia Nacional de California para apoyar a las comunidades locales con instalaciones y capacidad de prueba adicionales en medio del aumento nacional de casos de COVID-19 impulsado por la variante Omicron.

“California ha liderado la lucha del país contra el COVID-19, implementando las primeras medidas de salud pública del país que han ayudado a salvar decenas de miles de vidas”, dijo el gobernador Newsom. “Seguimos apoyando a las comunidades en su respuesta al COVID al reforzar la capacidad de prueba”.

Esta nueva acción se suma a los 6,000 sitios de prueba existentes que se han establecido en todo el estado, la reciente expansión basada en la demanda de horas en los sitios operados por el estado y los 9.6 millones de pruebas que el estado ha distribuido a las escuelas desde principios de diciembre.

.@CalGuard members are being deployed to testing sites statewide to increase our testing capacity as Omicron continues to spread.

California’s robust testing program is the most extensive in the nation. Find a site near you.pic.twitter.com/rSrnY0N6hD

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 8, 2022