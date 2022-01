Empleados contagiados por Covid-19 sufren inseguridad económica

(NOTICIAS YA).-

Miles de empleados que han resultado contagiados de Covid-19 también se han visto afectados económicamente debido a la falta de ingresos por tener que permanecer en casa.

“Con esta son 3 veces que me vengo hacer una prueba y he salido positivo ya solamente es esperar a salir negativo para poder regresar al trabajo” señaló Omar Pérez quien no ha podido regresar a sus actividades laborales por dos semanas por que su empleador requiere una prueba PCR negativa, a pesar de que ya fue dado de alta por su doctor y no tener síntomas.

La última actualización de los centros para el control y prevención de enfermedades, acortó el periodo de aislamiento de 10 a 5 días en caso de haber contraído covid-19, sin embargo expertos recomiendan quedarse en casa por un periodo de 10 días si está dentro de su posibilidad.

“Realmente es una balanza en que las personas tienen que trabajar y seguir con su vida, pero también queremos hacer lo que es más seguro para las personas a su alrededor, si tiene posibilidad de aislarse 10 días eso es lo mejor” fueron las indicaciones del doctor Christian Ramers, especialista en enfermedades infecciosas.

Pero depende de cada empleador o empresa, si sus trabajadores pueden regresar en 5, 10 días o hasta obtener una prueba negativa. Situación que está afectando los bolsillos de miles de familias.

El doctor Ramers, aseguró que en el estado de California y en el condado de San Diego la mayoría de los trabajadores necesitan comprobar que ya no son portadores del virus. Cuestión que le podría tomar varias semanas fuera y sin paga a muchos empleados.

Hasta el 30 de septiembre del 2021 los trabajadores en el estado, tenían derecho a recibir un apoyo económico en caso de ausentarse por covid-19 que cubría 80 horas de trabajo, pero al expirar esta ley un gran número de contagiados y con necesidad, han optado por regresar en cuanto antes a su trabajo.

“En mi compañia solo tienen 40 horas de enfermedad, si se les llega a terminar ellos ya no tienen ningún ingreso por eso les urge a ellos regresar” aseguró Iván Sánchez, contratista de una empresa de servicios esenciales.

Mientras que otros, no están de acuerdo con la nueva recomendación de la CDC y prefieren perder dinero que exponer su salud y la de sus compañeros de trabajo.