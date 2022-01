IMPACTANTE VIDEO: Sacan a piloto de avioneta segundos antes de ser arrollado por un tren

(NOTICIAS YA).- Un hombre que pilotaba una avioneta por California tuvo un aterrizaje forzoso en medio de las vías de un tren que se aproximaba a toda velocidad, increíblemente logró sobrevivir tras ser rescatado por agentes de la policía.

El Departamento de la Policía de Los Angeles compartió por medio de Twitter impactantes imágenes del momento justo en que el piloto fue rescatado, a segundos del impacto con el tren.

Fue alrededor de las 2 de la tarde, hora local, cuando un Cessna 172, un avión monomotor, aterrizó en las vías del tren de la línea Metrolink Antelope Valley, en Pacoima.

La avioneta se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Whiteman en la comunidad de Pacoima del Valle de San Fernando, según la Administración Federal de Aviación, de acuerdo con Fox News.

Escasos minutos después, oficiales de la División Foothill de LAPD llegaron para intentar liberar al piloto, que aún estaba a bordo de la avioneta sobre las vías del tren, en la intersección de San Fernando Road y Osborne Street.

La dramática escena muestra a varios agentes rodeando la pequeña aeronave mientras intentan sacar al piloto, que estaba ensangrentado del rostro, para llevarlo a un lugar seguro.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022