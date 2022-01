Inicia recolección de basura tras 4 semanas de huelga en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-La alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas, dijo en un comunicado el sábado que toda la basura, el reciclaje y los desechos verdes serán recolectados el lunes por Republic Services.

Tras casi 4 semanas de las protestas por parte de trabajadores de recolección de basura de la compañía Republic Services por un contrato justo, la alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas, anunció la restauración de los servicios.

Protesta de trabajadores crea retraso en recolección de basura en Chula Vista

El comunicado se publicó el sábado, donde se anunciaba que toda la basura, el reciclaje y los derechos se recolectan a partir de este lunes 10 de enero. La buena noticia ayudará a los residentes afectados que tienen semanas con contenedores de basura desbordados y fuerte pestilencia.

