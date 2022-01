VIDEO: Policía revela rostro de mujer que tiró a su bebé a la basura en Hobbs

(NOTICIAS YA).-Una mujer de la ciudad de Hobbs, Nuevo México enfrenta cargos después de abandonar a su bebé recién nacido en un contenedor de basura el pasado viernes.

La Policía de Hobbs arrestó a Alexis Avila, de 18 años, y confirmó que está siendo procesada este lunes:

Alguien encontró al bebé en el contenedor el viernes y llamó a la policía, dijeron las autoridades.

La policía dijo que los investigadores usaron videos de vigilancia de Rig Outfitters y Home Store para identificar un automóvil sospechoso de estar involucrado.

Eso los llevó a Ávila, quien admitió haber dejado a su bebé en un contenedor de basura.

Las imágenes de la vigilancia revelaron a un auto blanco acercándose a una zona de contenedores de basura alrededor de las 2 de la tarde.

Luego se puede ver cómo una mujer que se baja del auto, saca un bulto del asiento trasero y lo tira sin dudarlo antes de huir.

Ahora el recién nacido se encuentra actualmente en condición estable en un hospital de Lubbock, Texas.

Joe Imbriale, el dueño de la tienda, dijo que sabía que algo no estaba bien cuando los investigadores de la policía le pidieron que viera las imágenes.

"Dije, ¿qué estamos buscando aquí?" Me di la vuelta y una de las damas oficiales dijo que estamos buscando a alguien que tiró una bolsa negra de basura en tu contenedor de basura y yo dije, por favor, Dios, no me digas que era un bebé y ella puso su mano en mi hombro y yo empezó a llorar y ella dice, sí. Sin embargo, el bebé todavía está vivo", dijo Imbriale.

Imbriale dijo que el bebé estuvo en el basurero durante aproximadamente 5 horas, hasta que los buzos del basurero lo descubrieron.

"Para que los buceadores de la basura vinieran y sacaran la bolsa, ni siquiera sabían lo que había en la bolsa y luego, de repente, en el video se ve a la chica empujando a los muchachos y se nota que escucha algo, luego ella abre la bolsa y simplemente agarra al bebé y comienza a abrazarlo, acariciarle la cabeza y lo metió en el vehículo cálido porque hacía frío esa noche y fue entonces cuando apareció la policía”, dijo Imbriale.

Aquí el video de las personas que encontraron y rescataron al bebé alrededor de las 7:40 de la tarde del mismo viernes:

Avila fue fichada por sospecha de intento de asesinato y abuso infantil. Al momento del arresto no se supo si tenía abogado.