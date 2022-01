Ola de violencia en Aurora : Dos jovenes baleados en incidentes separados terminan en la sala de emergencia.

(NOTICIAS YA).-

La ciudad Aurora lidia violencia de armas, y los más afectados son jóvenes. Este fin de semana, esta localidad fue escenario de dos tiroteos donde dos adolescentes fueron baleados y terminaron en la sala de emergencias.El primer tiroteo ocurrió en Montview Park,1901 Chester St., alrededor de las 3 p.m. La policía respondió a los informes de disparos, pero no localizó a una víctima.

Sin embargo, los balazos no terminaron ahí. El segundo tiroteo ocurrió algunas horas después, alrededor de las 9 p.m. en el área de Village Green Park, 1300 S. Chambers Cir .Las autoridades indicaron que un adolescente, de entre 15 y 16 años, fue dejado en las puertas de la sala de emergencia por 2 hombres desconocidos.El joven presentaba una herida de bala en la pierna, pero se encontraba en condición estable, según reportó las autoridades El Departamento de Policia de Aurora, dice que no hay relación entre los dos incidentes. Hasta el momento . No se realizaron arrestos.

Dichos incidentes ya se han vuelto cotidianos y ameritan cambios legislativos, asegura el abogado constitucionalista, Joseph Malaouf:

“Bueno hay dos niveles donde se pueden crear leyes para proteger a la juventud de armas. El primer nivel es el nivel estatal. A nivel nacional, yo creo que es donde se debería tener más atención y en donde podría causar más profundo, por qué porque sería uniforme en los 50 estados”

Si usted desea involucrarse para tomar manos en el asunto hay dos maneras de hacerlo. La primera es contactar a sus representantes, el Abogado Malaouf explica cómo:

“ Yo comenzaría con los legisladores estatales y obviamente escribirle o mandarle un correo electrónico a su Senador Federal, diciéndole por qué no han pasado prohibición de armas de asalto”

La segunda manera es ayudando a las autoridades locales a encontrar a los responsables. Si tiene información de este caso puede llamar a la línea de Alto al Crimen al 720-913-7867 o dirigirse a su página web.