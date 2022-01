Suspenden audiencias en la Corte de Inmigración ante aumento de COVID-19

(NOTICIAS YA).- La Corte de Inmigración (EOIR) anunció la suspensión de ciertas audiencias que serán aplazadas ante los aumentos de casos de COVID-19 en el país.

“En respuesta al reciente aumento de casos activos y transmisión comunitaria de COVID-19, la EOIR aplazó ciertas audiencias”, informó el Departamento de Justicia en un comunicado, citado por Univision.

La medida entra en vigor a partir de este lunes 10 de enero y se mantendrá vigente hasta que disminuya el riesgo de nuevos contagios de coronavirus y las autoridades de salud recomienden la normalización de las actividades.

El retraso de las audiencias afectará directamente a aquellos “extranjeros quienes no tienen abogado o un representante legal y no se encuentran detenidos”, según explica la EOIR no podrán comparecer a ninguna audiencia hasta después del 31 de enero, a menos que sea por videoconferencia.

Quienes no se verán afectados son los extranjeros detenidos. Estos casos seguirán de acuerdo a lo programado, incluyendo en pedidos para audiencias de fianza o para resolver custodia de detención.

También seguirán de acuerdo a lo programado aquellas audiencias de casos que involucran a extranjeros no detenidos pero que sí cuentan con un abogado o representante legal, se llevarán a cabo por videollamada.

En cuanto aquellos extranjeros que fueron procesados y deportados a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), sus casos procederán como estaban programados.

Las autoridades destacaron que enviarán notificaciones a todos los afectados por las nuevas medidas.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones advirtió que algunas personas no recibirán la notificación del aplazamiento de sus casos de las audiencias programadas antes del 15 de enero.

José Guerrero, un abogado de inmigración consultado por Univision, destacó que la medida tendrá consecuencias negativas para algunos de los involucrados.

“Básicamente, si tenía la esperanza de resolver a corto plazo su caso y tener la posibilidad de recibir un beneficio, la postergación de la audiencia de aquellos que están libres y no tienen representación legal los afectará hasta que la Corte vuelva a programar su cita una vez superada esta emergencia sanitaria”, detalló Guerrero.

El abogado explicó que aquellos extranjeros que no tienen abogado y no están detenidos, pueden solicitar su cita pero será por videollamada. O en su lugar, les aconseja contratar a un abogado.

Cualquiera que sea el caso, el experto en inmigración recalcó que hay que tener en cuenta que la EOIR tiene casi 1.5 millones de casos acumulados, por lo que resolver las audiencias puede tomar meses o hasta años.

Con las nuevas medidas, la Corte de Inmigración advirtió que aquellos que tienen audiencias programadas y no se verán afectadas deben cumplir con las notificaciones, en caso de no presentarse podrían obtener una orden de deportación.