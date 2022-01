Asilo "Innovage" en Denver pierde el apoyo de Medicare y Medicaid

(NOTICIAS YA).- Tras una reveladora auditoría, Medicare y Medicaid dejarán de pagar al asilo con sede en Denver "InnovAge" por los servicios que otorgue a clientes nuevos.

Los Centros para los Servicios Medicare y Medicaid, tanto a nivel estatal como federal, han dejado de financiar nuevos servicios para personas aseguradas luego de que el análisis revelara que InnovAge no otorga a sus usuarios todos los beneficios del Programa de Cuidado Todo-Incluido para Adultos Mayores (PACE, por sus siglas en inglés) ni cuenta con el personal suficiente para hacerlo.

Este programa apoya a personas de 55 años en adelante que podrían calificar para los cuidados que usualmente se otorgan en este tipo de residencia, pero que también podrían permanecer en casa si cuentan con el respaldo necesario.

Las organizaciones como InnovAge deben coordinar el cuidado de salud, además de oftalmológico y dental, para estos usuarios, así como proveer su traslado a las citas médicas y ser un "descanso" para sus cuidadores.

Sin embargo, indica el Denver Post, la auditoría encontró que InnovAge no tenía el personal suficiente, no programaba todas las citas pertinentes para sus usuarios, no daba seguimiento a las recomendaciones de los especialistas y no compartía la información necesaria con todos los empleados que necesitaban conocerla.

Trasplante histórico: hombre recibe el corazón de un cerdo

“Superficialmente, los hallazgos no parecen la gran cosa, pero pueden exacerbarse y ser problemas más grandes”, expresó al respecto Marc Williams, vocero del Departamento de Políticas y Finanzas del Cuidado de Salud en Colorado.

Aunque los documentos dados a conocer no especifican si algunos usuarios sufrieron daños por la incapacidad de InnovAge, la organización aseguró en un comunicado que trabaja con autoridades estatales y federales para abordar los problemas señalados, sin dejar de atender a sus clientes actuales.

El grupo incluso dijo que, en industrias tan vigiladas como el cuidado a las personas de la tercera edad, las auditorías son algo normal y una oportunidad para mejorar.

LEE: Ómicron da pelea pero no vence a los hospitales de Colorado

El Denver Post destacó que InnovAge es el único proveedor del programa PACE para los condados de Adams, Arapahoe, Broomfield, Denver, Jefferson, Larimer, Pueblo y parte del de Weld.

Lo más preocupante es que, a menos de que se reubiquen, algunos de los residentes de estas zonas no pueden elegir los servicios de otra organización, pues cada proveedor está autorizado para atender solo a ciertos códigos postales.

Alrededor de 3 mil 500 usuarios ya inscritos en InnovAge seguirán gozando de servicios cubiertos por Medicare y Medicaid, pero aquellos en Denver y sus alrededores que apenas iban a contratar deben buscar otras opciones, aseguró Williams, añadiendo que la más indicada para los residentes de esta área es Rocky Mountain Human Services.

LEE: Piden a afectados por incendios aceptar ayuda de la comunidad

Por otro lado, si desea volver a recibir la financiación de Medicare and Medicaid, InnovAge deberá formular un plan para corregir sus deficiencias y someterse a otra auditoría, además de presentar su información financiera con regularidad para comprobar su estabilidad.