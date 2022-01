Biden pide al Senado que cambie las reglas obstruccionistas para los derechos de voto

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden aseguró que respalda el cambio de reglas en el Senado para aprobar los proyectos de ley pendientes que defienden los derechos electorales, a las que se oponen casi todos los republicanos en el Capitolio.

Faltan menos de 10 meses para las elecciones intermedias de 2022 y Biden ha respaldado un cambio histórico en las reglas del Senado.

“Creo que la amenaza a nuestra democracia es tan grave que debemos encontrar la manera de aprobar estos proyectos de ley de derecho al voto, debatirlos, votar, dejar que la mayoría prevalezca”, dijo el presidente desde Atlanta.

“Y si se bloquea ese mínimo, no tenemos más opción que cambiar las reglas del Senado, incluida la eliminación del obstruccionismo por esto”, agregó.

Este martes, Biden y la vicepresidente Kamala Harris, a quien designó para dirigir el trabajo de la administración sobre los derechos de voto, viajaron a Atlanta. Ahí, el presidente pronunció un importante discurso sobre el derecho al voto.

Cambiar las reglas obstruccionistas en el Senado, que requieren 60 votos para poner fin al debate sobre la legislación, será un tema importante del día, y específicamente del discurso de Biden.

“Los próximos días, cuando estos proyectos de ley lleguen a votación, marcarán un punto de inflexión en esta nación. ¿Elegiremos la democracia sobre la autocracia, la luz sobre la sombra, la justicia sobre la injusticia? Sé dónde estoy”, dirá Biden, según un extracto de sus comentarios publicado por la Casa Blanca.

“No me rendiré. No me inmutaré. Defenderé su derecho al voto y nuestra democracia contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Entonces, la pregunta es ¿dónde se ubicará la institución del Senado de los Estados Unidos?”, agrega el mensaje.m

Durante su discurso en Georgia, que tendrá lugar en los terrenos de la Universidad Clark Atlanta y el Morehouse College, Biden "abogará enérgicamente por proteger el derecho estadounidense más fundamental: el derecho a votar y a que se cuente su voz de manera libre, justa y segura”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Sin cambiar las reglas obstruccionistas, no está claro cómo se hará cualquiera de los proyectos de ley que Biden quiere aprobar. Durante los comentarios de Atlanta, se espera que Biden mencione el cambio de reglas. Anteriormente expresó su apoyo a hacer una excepción a las reglas obstruccionistas para aprobar la legislación sobre el derecho al voto.

Se espera que el Senado asuma los derechos de voto en los próximos días. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, fijó como fecha límite el 17 de enero, Día de Martin Luther King Jr., para que el Senado vote sobre un cambio de reglas si los republicanos continúan bloqueando la legislación sobre el derecho al voto.

Biden, durante el discurso del martes, también planea describir en detalle qué están haciendo las nuevas leyes de algunos estados que restringen el acceso a la votación.

Su visita al estado, que tiene lugar menos de una semana antes del Día de MLK Jr., se produce en medio de la presión de los defensores que piden a Biden que explique más claramente un camino hacia la aprobación de los proyectos de ley de derecho al voto.

Biden discutió los derechos de voto durante su discurso la semana pasada para reconocer el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio y dijo que el expresidente Donald Trump y los aliados republicanos están tratando de subvertir las elecciones estadounidenses.

Organizaciones que representan a las minorías se han expresado sobre la importancia de defender el derecho al voto.

“El derecho al voto es uno de los pilares de nuestro proceso democrático. Este es, precisamente, uno de los derechos que al día de hoy está bajo ataque, desde la manipulación electoral hasta esfuerzos en todo el país para suprimir el voto”, considera Mayra Hidalgo Salazar, directora ejecutiva adjunta de Task Force Nacional LGBTQ

“Todo esto perjudica el trabajo de los oficiales electorales y siembra duda sobre la legitimidad de los resultados de una elección. ¿Y quiénes son los más impactados? Las personas de color, la comunidad LGBTQ, las mujeres, aquellos en desventaja económica y muchos otros en grupos que de por sí ya son marginados”, agregó Hidalgo, destacando que se reguiere de una legislación que proteja y garantice un proceso electoral libre y justo.

Con información de CNN.