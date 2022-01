San Diego aprueba ordenanza para disminuir las “armas fantasmas”

(NOTICIAS YA).-En una votación de 3-2, la Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó el martes una ordenanza que requiere el almacenamiento seguro de armas de fuego y prohíbe la distribución o creación de "armas fantasma" imposibles de rastrear en el condado.

El presidente de la junta Nathan Fletcher y los supervisores Terra Lawson-Remer respaldaron la propuesta en octubre pasado, y el martes se les unió la supervisora ​​Nora Vargas en apoyo de la medida. Los supervisores Joel Anderson y Jim Desmond se opusieron.

Passing policy that protects us from ghost guns can help keep our neighborhoods safe from further gun violence. pic.twitter.com/LQ9ysuC97d

— Supervisor Nathan Fletcher (@SupFletcher) January 11, 2022