Arrestan a terapeuta de El Paso acusado de dopar a atletas para Tokio 2020

(NOTICIAS YA).-Un terapeuta que opera principalmente en el área de El Paso, fue arrestado y acusado este miércoles de supuestamente distribuir drogas y dopar a atletas de Tokio 2020, se anunció en la revelación del primer cargo olímpicos antidopaje.

Eric Lira, terapeuta "naturopático" obtuvo varios medicamentos para mejorar el rendimiento ("PED") y distribuyó esos PED a ciertos atletas antes y para el propósito de hacer trampa en los Juegos Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en el verano de 2021, alega la demanda revelada este 12 de enero.

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI"), anunciaron el primer cargo penal de la corte federal de Manhattan en virtud de la Ley Antidopaje Rodchenkov, que prohíbe los esquemas de dopaje en las competiciones deportivas internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.

The first Olympic anti-doping charges have been filed in a New York federal court. Eric Lira from El Paso, TX was arrested and is charged for allegedly distributing multiple performance enhancing drugs in an effort to corrupt the 2020 Tokyo Olympics: https://t.co/vccTC4eh9x pic.twitter.com/DxSRXjAkFN

