Derrame causa olor a "cebolla cruda" al este del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Las autoridades de El Cajon reportaron un fuerte olor descrito como "cebolla cruda" tras el derrame de un aditivo de gas natural no tóxico que se derramó el miércoles por la mañana, dijeron los bomberos.

El Departamento de Bomberos y rescate de Heartland reportó el incidente por medio de un tuit alrededor de las 10 a.m., informando que se había derramado aproximadamente un galón de mercaptano en un centro de gestión de desechos en la cuadra 1000 de Bradley Avenue.

