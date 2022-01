El impacto que dejan las remesas en los migrantes que mandan dinero

Cada año millones de migrantes con el objetivo de tener una mejor calidad de vida cruzan la frontera hacia Estados Unidos para poder cumplir el sueño americano y brindar a su familia lo mejor. Uno de los aspectos más sobresalientes del trabajo hecho por esta comunidad migrante el envío de remesas a sus países de origen.

Sabemos que las remesas en México alcanzaron un nuevo récord este 2022 superando los $49,206 millones del 2021, los compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos sumaron con las remesas $50,484 millones de dólares.

“Son cifras como nunca. Por eso nuestra economía está en recuperación, está creciendo”, expresó el primer mandatario de México Andrés Manuel López Obrador.

Estudios muestran que las remesas tienen un gran impacto positivo en el crecimiento económico de un país, México se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial en recibir remesas, está por debajo de China y de la India, esto de acuerdo con un análisis hecho por BBVA Research.

En la actualidad, la tecnología juega un papel importante en el envío de las remesas, las transferencias electrónicas se han convertido en la herramienta más usada por los migrantes que mandan dinero a sus familias, lo que ha permitido tener una conexión continua que facilita el flujo de dinero.

El dinero enviado a casa por los compatriotas migrantes, se ha convertido en el mayor apoyo financiero para los países en desarrollo. Estas transferencias son muy importantes dentro de la economía internacional sobre todo en las economías de los países en vías de desarrollo.

Los países que tienen un mayor ingreso de remesas, son aquellos que tienen una inestabilidad económica o social. Países subdesarrollados, a comparación de los países que brindan un mayor grado de estabilidad económica que registran menos ingresos de remesas.

Pero, desglosemos los conceptos para poder entender porque las remesas ayudan y al mismo tiempo perjudican de alguna manera a muchos migrantes que viven en los Estados Unidos.

¿Qué es una remesa?

Una remesa es el dinero en efectivo, en cheques o transferencias que se envían a un país, para que se considere una remesa debe ser un envío internacional.

La mayoría de las remesas son enviadas por los trabajadores que han migrado a otro país en busca de mejores oportunidades y al trabajar mandan parte de su dinero a familiares para apoyarlos económicamente.

Beneficios que ocasionan las remesas

1.-Aumento de Divisas

El aumento del ingreso de divisas permite que el tipo de cambio se mantenga a un nivel de precio adecuado, sobre todo en los países subdesarrollados.

2.- Reduce la pobreza

Los familiares que reciben el dinero tienen más oportunidad de tener acceso a educación, alimentos, vivienda o servicios médicos, hay un incremento en la construcción, lo que al mismo tiempo genera fuentes de trabajo y las condiciones de vida de estas personas son mejores. Esto representa que, en su lugar de origen sus familias vivan en mejores condiciones,

Desventajas

Estudios sociológicos han arrojado como resultado que las remesas llegan a

1.-Fomentar el conformismo

Muchas veces la gente se acostumbra a recibir el dinero y ya no quiere trabajar, se sienten seguros de recibir un ingreso y ya no tienen el interés de seguir aportando su fuerza laboral.

2.-Los recursos económicos no se distribuyen igual dentro del hogar del migrante, su mayor compromiso es enviar dinero a su familia, viviendo solo con lo básico.

Es complejo desde una perspectiva económica ver el escenario en el que viven miles de migrantes que envían dinero, muchos trabajadores migrantes viven en condiciones básicas, aportando solo lo indispensable a su hogar para poder enviar a su país de origen la mayor parte de su salario a sus familiares, esto se debe a varios factores, uno de ellos es no tener un estatus legal dentro del país, lo que implica no tener oportunidad de vivir en un mejor lugar o acceder a muchos servicios que facilitarían su vida.

Otro factor es la discriminación laboral, estos migrantes representan una fuerza laboral muy importante en Estados Unidos, ayudan al desarrollo económico, pero las condiciones de trabajo muchas veces no son buenas, existe discriminación salarial particularmente en los hispanos, además de ser explotados laboralmente, esto es un trabajo duro para los migrantes quienes tras una dura jornada laboral no cuentan con las mismas garantías que otros trabajadores, no tienen acceso a seguro médico, educación, y viven en condiciones de vivienda muchas veces deplorables.

Aunque existen muchas organizaciones que ayudan a los migrantes que los representan ya que tienen los mismos derechos que otros trabajadores, la gente tiene miedo de acudir a estas organizaciones y prefieren seguir trabajando bajo la sombra.

Esta situación sin duda afecta a los migrantes y encuentran un fuerte obstáculo debido a esos factores para progresar en todos los niveles, de educación, laboral y social y personalmente.

A pesar de todo el esfuerzo que estas personas y por los sacrificios que pasan, siguen mandando dinero para poder brindar lo mejor a sus familias.