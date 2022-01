Gavin Newsom visita San Diego y presenta plan de ayuda para personas sin hogar

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom visitó un campamento de personas sin hogar en San Diego el miércoles por la mañana, con el fin de promover los intentos del estado para abordar la falta de vivienda.

El campamento, a lo largo de la autopista cerca de las calles 17 y G en East Village, estaba en proceso de ser desalojado por City Net, una organización contratada a través de la ciudad para limpiar los campamentos y ofrecer recursos a las personas que han estado viviendo allí.

Los trabajadores sociales habían estado visitando el sitio casi a diario durante aproximadamente un mes, dijo un portavoz de City Net, conectando a 10 personas con refugios y otros recursos antes de sacarlos del área.

Durante la conferencia, Newsom elogió el esfuerzo de la ciudad de San Diego como modelo para el enfoque estatal y prometió que los fondos continuarán fluyendo desde Sacramento hacia las ciudades que trabajan en esfuerzos similares.

“Tiendas y campamentos: inaceptables, fuera de control”, dijo el gobernador, flanqueado por equipos de limpieza. “Se invertirán catorce mil millones de dólares en los próximos años para intervenciones en las calles, para abordar problemas subyacentes, soluciones a largo plazo pero también a corto plazo”.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom highlights his proposal in the California Blueprint to address the homelessness crisis, focusing on quickly rehousing unsheltered individuals with behavioral health issues. https://t.co/Fk8FhzFhQZ

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 12, 2022