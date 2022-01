Hombre resulta gravemente herido al ser atropellado en la I-805 en Mission Valley

(NOTICIAS YA).-Un hombre fue atropellado por un vehículo y resultó gravemente herido en la Interestatal 805 cerca de Mission Valley el miércoles por la mañana.

Según los informes, un hombre intentó cruzar la autopista desde la división central cuando fue atropellado por un sedán rojo en tercer carril de la autopista en dirección norte en el cruce de la Interestatal 8 alrededor de las 8 a.m., según la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés).

Los paramédicos llegaron e informaron que el hombre tenía una "fractura abierta en la cabeza", pero aún tenía pulso, según el CHP.

NB I-805 at I-8, left three lanes blocked due to a traffic collision. pic.twitter.com/zwfhDE3V8c

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) January 12, 2022