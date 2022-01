Buscan a depredador sexual que intentó atraer a un menor en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un menor de edad fue víctima de un depredador sexual en Las Vegas y las autoridades están en busca del sospechoso, descrito como un hombre hispano.

La Policía Metropolitana de Las Vegas ha pedido la ayuda del público para identificar a un sospechoso que intentó atraer a un niño mientras exponía sus partes íntimas.

De acuerdo con el informe, el incidente se registró el pasado 7 de enero entre las 3 y 4 p.m. cuando la víctima caminaba por la intersección de Yew Avenue y Charleston Boulevard.

La víctima decidió grabar al depredador sexual, que se estaba masturbando mientras intentaba atraerla para que se subiera al vehículo.

Las autoridades han descrito al sospechoso como un hombre hispano, de 30 a 40 años de edad, que usaba anteojos oscuros, un suéter gris y pantalones color canela cuando fue visto por última vez. Por su parte, el vehículo del sospechoso se describe como un sedán blanco de cuatro puertas, posiblemente un Toyota Camry.

La Policía Metropolitana de Las Vegas compartió las siguientes imágenes del sospechoso, en un intento por identificarlo:

We need your help to find this person!

Detectives believe this guy exposed himself and tried to lure a child into a sexual encounter. It happened near Charleston and Nellis last Friday between 3 and 4 p.m. He was driving a white car, possibly a Camry.

➡️ Got info? 702-828-3421 pic.twitter.com/oMZSq1DPiP

— LVMPD (@LVMPD) January 12, 2022