Encuentran tres hermanitos asesinados por su propia madre en California

(NOTICIAS YA).-Las autoridades están llevando a cabo una investigación luego de que tres niños fueron encontrados muertos dentro de un apartamento en California el miércoles por la tarde, según la Oficina del Sheriff del Condado de Merced.

El trágico descubrimiento se informó alrededor de las 2:00 p. m., cuando los agentes fueron llamados a un apartamento en el área de Le Grand, cerca de las calles Brice y Cook para un chequeo de bienestar.

Al momento que los agentes entraron al apartamento, encontraron a tres niños menores de 8 años muertos y una mujer con heridas que amenazaban su vida. La mujer, identificada como Patricia Ortiz, de 31 años, y madre de los menores, fue trasladada a un hospital local, donde actualmente se desconoce su estado.

UPDATE - DEATH INVESTIGATION NOW BEING INVESTIGATED AS MURDER AND ATTEMPTED SUICIDE https://t.co/CX5npEWz9F pic.twitter.com/gDWFIvt3Ps

— Merced County Sheriff's Office (@MercedSheriff) January 13, 2022