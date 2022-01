Enfermeras del hospital Dominican en Santa Cruz alzan sus voces y se quejan de un ambiente laboral inseguro

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- A

Algunas enfermeras del hospital Dominican dijeron que no se sienten seguras de trabajar en dicho lugar , la escasez de personal es evidente y necesitan más herramientas para poder brindar seguridad a los pacientes.

A través de la nación y aquí en la costa central enfermeras exigen que los hospitales inviertan en niveles de personal y que las enfermeras reciban óptimas protecciones en su trabajo.

Las enfermeras del hospital Dominican dicen labora bajo condiciones inseguras, falta de personal que ponen la salud del paciente en tela de juicio. Enfermeras dicen hay una crisis de escasez de personal, los pacientes están enfermos y esas tareas son difíciles si no cuentan con un asistente para ayudar al paciente en sus necesidades básicas, además algunos trabajadores se han ido y no los han reemplazado . Enfermeras han tenido que trabajar largas horas con poco descanso hacen un llamado para la contratación de más personas, retención de enfermeras, invertir en capacitación, además no están de acuerdo en que trabajadores de la salud tengan que regresar a su trabajo si no tienen síntomas ,han dado positivos al COVID sin la opción de aislamiento

Las enfermeras dicen esta regulación no proveé estándares para un ambiente seguro laboral ni para los empleados ni para los pacientes.

Además comentó que la variante Omicron es muy contagiosa y si las personas regresan a trabajar y están infectadas y sin síntomas, están exponiendo a sus compañeros a los pacientes y a sus familias.

El hospital envió un comunicado diciendo: están preocupados por el dramático aumento de casos de COVID en el hospital están haciendo todo lo que está en sus manos para enfrentar la escasez de personal dice la seguridad de las enfermeras es una prioridad el hospital ha implementado acciones como limitar las visitas, postergar cirugías electivas implementación de protocolos de seguridad.

