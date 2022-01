Estos son los actos regionales que participarán en Coachella 2022

Coachella Valley Music and Arts Festival actualizó el día de ayer su alineación para su edición 2022, luego que desde el 2020 se pospusiera debido a la pandemia global. Entre las nuevas noticias que envuelven al festival, una de ellas, es la llegada del regional mexicano y diversos artistas latinos al cartel.

En primer lugar, se destaca la llegada de Grupo Firme al festival, los días 15 y 22 de abril, quienes ya son un éxito mundial y hace solo unos días dieron muestra de esto, haciendo dos sold outs en cuestión de minutos en la arena más grande de la Ciudad de México: El Foro Sol.

Un artista que también se adhiere a la alineación, es el joven Natanel Cano, el mexicano que apostó por el trap mezclándolo con el regional mexicano, creando de esta forma lo que se conoce como "Corridos Tumbados".

Ese mismo día, se presentará por primera vez la Banda MS de Sergio Lizárraga o simplemente Banda MS, quienes buscan llegar a toda esa gente que aún no conoce su música o no confía en el género.

Por último, otro mexicano que se suma al cartel, es el cantautor chihuahuense Ed Maverick, quién de igual forma verá su primera oportunidad en un festival de estas características, del cual ya comenzaron las preparaciones pues se llevará a cabo del 16 al 23 de abril.

Cabe señalar que el festival sufrió un cambio radical en su lineup, debido a las cancelaciones repentinas de Rage Against The Machine y Travis Scott, quien declinó su oportunidad de participar en el evento, debido a los hechos sucedidos en su festival Astroworld, donde al menos 10 personas perdieron la vida luego de una estampida humana.

