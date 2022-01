Instan a residentes de San Diego mayores de 12 años a recibir refuerzos COVID-19

(NOTICIAS YA).-Tras el alarmante aumento de contagios por coronavirus, funcionarios de salud del condado instan a todos los habitantes elegibles de San Diego mayores de 12 años a recibir todas las dosis recomendadas para reducir los contagios por el virus.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), una vacuna de refuerzo ayuda a brindar protección contra la variante Ómicron altamente contagiosa, tanto para prevenir la enfermedad como para disminuir los síntomas y disminuir la probabilidad de hospitalización.

Looking for a booster shot? To find a COVID-19 vaccination site, check with your your health care provider, or visit:

- https://t.co/JP0IFg5RbO

- https://t.co/c3olddrlr9

- https://t.co/WAaDb88tkq

- https://t.co/44m6Kugio6 pic.twitter.com/OsdDTzjfVN

