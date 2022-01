Médicos recomiendan no buscar inmunización contagiandose de covid-19

(NOTICIAS YA).- Expertos de salud advierten sobre una nueva tendencia en medio de este incremento de contagios. Cuando por dos años las personas han intentado evitar un contagio coronavirus ahora algunas personas lo están considerando

Debido a que los síntomas de la variante omicron son menos severos, parecería que no hay tanto peligro, pero médicos señalan que la realidad es que la amenaza continúa presente.

Los médicos aconsejan contra la idea de contagiarse del virus para lograr inmunidad natural y no tener que vacunarse ni lidiar con la ansiedad de una infección.

"Yo creo que es una idea de lo cansados que estamos todos, pero pues eso no va a ser la solución, porque. Mira, si me dijeras, te da omicron una vez y no te vuelves a enfermar de covid nunca, bueno, pero ni siquiera sabemos que eso es verdad. Lo que estamos viendo es que pacientes que se habían infectado con Delta, que se habían infectado con otras variantes del virus, se están infectando con omicron. Osea la tasa de reinfección es altísima.", explica Lucía Abascal, médico del Departamento de Salud Pública de California

Porque sigue siendo aún necesaria la cooperación de cada persona para cuidarse y a su vez cuidando a otros que puedan estar en un mayor riesgo de casos graves.

"Realmente no creo que nadie se quiera sentir mal, y bueno esta obviamente el riesgo de contagiar a alguien que pues no le vaya a ir tan bien como a ti. Esto es tan contagioso que si estas en el super con el virus y contagiar a un señor grande alguien con el sistema inmunológico bajo, alguien no vacunado , pues tal vez no tiene la misma suerte que tú."