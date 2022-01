Una calle en Los Ángeles podría llevar el nombre de Vicente Fernández

Diversas localidades de Estados Unidos se han pronunciado a favor de renombrar algunas de sus calles en honor a Vicente Fernández, músico y cantante que trascendió fronteras y llevo el regional mexicano a oídos del mundo.

La primera localidad en declararse a favor del cambio de nombre de su calle, fue La Ciudad de Pico Rivera, esto durante la semana en que Vicente falleció. Luego de unos días, el condado explicó a través de su cuenta oficial de Twitter, que estaban considerando cambiar el nombre de una avenida cercana al Pico Rivera Sports Arena, con el nombre del cantante.

"Para honrar el legado de Vicente, el Municipio estudia la posibilidad de cambiar el nombre de Calle del Polideportivo a Avenida Vicente Fernández, una acción muy adecuada dado que “Don Chente” se presentó en la Arena Pico Rivera y entretuvo a residentes y otros en numerosas ocasiones", compartió la cuenta de Twitter del condado.

The City of Pico Rivera is looking to do something very special to honor Vicente Fernández and his legacy...Please see attached photos. pic.twitter.com/5MFy44SJiD

— City of Pico Rivera Official (@PicoRiveraCity) December 16, 2021