Entran en vigor reglas más estrictas en los lugares de trabajo para evitar contagios de Covid-19

(NOTICIAS YA).-En todas las empresas, establecimientos y negocios de California se deberán seguir nuevos lineamientos para evitar contagios de Covid-19 entre sus empleados.“Para mi las reglas que se están poniendo como yo tengo hijos pues están muy bien por que es para la salud” dijo María Soto empleada de un restaurante.

La mayoría de los empleados en San Diego apoyan las nuevas regulaciones de la administración de seguridad y salud en el trabajo ocupacional de California o Cal/OSHA y no solo por cuestiones de salud, el miedo de pensar en tener que volver a cerrar sus negocios temporalmente por la cuarta ola de contagios los ha hecho recibir las medidas con gusto.“Mejor que nada más pongan reglas para que no haya tanto contagio, pero no cerrar porque eso sí nos afectaría mucho” señaló Juan Soto, propietario de Gualberto's taco shop.

Los nuevos lineamientos para prevenir la transmisión del coronavirus en los lugares de trabajo son: el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas dentro del lugar de trabajo, si es de tela debe de ser gruesa y oscura, que impida el paso de la luz para evitar la propagación de partículas.

Además los empleadores deberán notificar y monitorear los casos positivos de Covid entre sus trabajadores. En caso de haber un contagio, se deberá informar a todos las personas que tuvieron contacto directo.

También se deberá garantizar la disponibilidad de pruebas para detectar el covid-19 (sin costo y durante el tiempo pagado para todos los empleados) punto que resultará complicado para algunas empresas.En caso de que un trabajador haya estado expuesto al virus tendrá que realizarse una prueba frente a su supervisor o en lugar acreditado, ya no se aceptarán los resultados de las pruebas caseras.

Christian Ramírez, director de política pública del sindicato de trabajadores del sector servicio en San Diego opinó que la falta de recursos gubernamentales podrían crear desafíos para los propietarios de negocios. Y también indicó que aunque la implementación de estas medidas es importante para garantizar mayor seguridad en el ámbito laboral, expertos señalan que hacen falta políticas que respondan a la necesidad económica de los trabajadores afectados por Covid-19.