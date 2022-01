La cifra de muertes por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas aumentó en un 16% en Colorado

(NOTICIAS YA).- En vísperas del fin de semana feriado por el día de Martin Luther King Jr., varias agencias de la ley estarán participando en un operativo especial para prevenir más tragedias.

El objetivo es identificar y arrestar a conductores ebrios.

Durante este mismo tiempo en el 2021, 94 organismos de seguridad arrestaron a 391 conductores.

Last year, there were 246 impaired driving fatalities in Colorado. Let’s come together and pledge to never drive impaired in 2022.

Law enforcement is on the lookout for impaired drivers during the #TheHeatIsOn Winter Blitz DUI enforcement period. pic.twitter.com/PhDESvMdDO

— Colorado Department of Transportation (CDOT) (@ColoradoDOT) January 14, 2022