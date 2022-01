Se reúne el demócrata Beto O’Rourke con alcaldes de Texas

Se dieron cita los alcaldes de Austin y de la ciudad de Brownsville con el candidato demócrata a la gobernatura por el estado de Texas Beto O’rourke, en esta reunión se trataron asuntos que deben solucionarse para el bienestar de estas comunidades.

Trey Méndez, alcalde de Brownsville, al tocar su turno expuso algunos de los problemas que aquejan a la frontera sur del estado.

Hay muchos problemas por solucionar en todas las comunidades, pero destacó la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera.

“Teníamos que cumplir o si no, estoy cansado de escuchar ‘O SI NO” y ha sido así cuando se trata de acciones que el gobernador está tomando recursos estatales, no aceptando recursos federales, pero poniendo recursos del estado hacia la frontera, cuando he estado en noticias nacionales en múltiples ocasiones diciendo que Brownsville no está en crisis, la crisis existe en Washington, en la falla de no hacer un sistema de inmigración comprensivo, te puedo decir cuantas veces el gobernador se ha comunicado conmigo para preguntarme sobre la frontera y la respuesta es cero”. Dijo el alcalde de Brownsville.

Además de esta situación crítica sobre lo que pasa en la frontera, O’Rourke comentó que para poder dar solución a todos los problemas lo importante es tener un seguimiento y continua comunicación con los líderes de cada ciudad, la estrecha comunicación hará que se solucionen muchos aspectos que afectan a la comunidad.

Otra situación es, la que se esta viviendo por los efectos de la pandemia, el incremento de contagios de COVID 19, donde se reclama que al gobernador la falta de personal médico, sabiendo que puede cubrirse con profesionales y no se ha actuado de manera inmediata mandando esa ayuda, tienen el poder de hacerlo, pero se ha manejado de manera muy lenta y las ciudades deben contar con los recursos del estado.

En este tema relacionado con la enfermedad del virus, el demócrata indicó que uno de sus planes es dejar las medidas de prevención, al criterio de los dueños de los negocios locales que ellos mismos consideren si es, o no necesario que la gente que entre a sus negocios use o no el cubrebocas y no habrá penalizaciones sobre la decisión tomada.