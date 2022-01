Vicente Fernández y Joan Sebastian grabaron juntos y pronto podríamos escucharlo

Vicente Fernández y Joan Sebastian sostuvieron una entrañable amistad por años. De la unión de los cantantes surgieron algunas grabaciones, las cuales contienen temas inéditos, según José Manuel Figueroa. El hijo del Poeta del pueblo encontró dichos registros, pero aún no decide qué hacer con ellos.

José Manuel Figueroa fue entrevistado para el programa Ventaneando y confirmó la existencia de temas nuevos de su padre en dueto con El charro de Huentitán. “Hay temas inéditos (…) se ponían a grabar los dos maestros. De repente graban, apartaban el estudio toda la noche. Realmente se ponían a grabar una hora, dos, tres al día”, comentó José Manuel.

El también cantante explicó que cuando se juntaban pasaban más tiempo platicando que en el estudio en sí. No obstante, de esas sesiones existen varias piezas musicales. Según Figueroa, le pidió al productor en turno, Dennis Parker, que se asegurara de tener todo registrado.

Pese a confirmar la existencia de esos audios, José Manuel confesó que no los ha oído nuevamente desde su descubrimiento. "Me remueve ir a escuchar a dos seres que quiero mucho", explicó para las cámaras de Ventaneando.

Aunque las canciones inéditas estén resguardadas en los estudios musicales de los Figueroa, el hijo de Joan Sebastian rectificó que no emprenderá ninguna acción sin tener el previo visto bueno de los Fernández.

Para el infortunio de los dos grupos de fans, José Manuel Figueroa finalizó su entrevista dejando ver que es probable que el público no escuche las canciones . "No hay prisa. No creo que deba monetizarse especialmente. Creo que puede ser un recuerdo bonito, como para los Fernández, como para mí, nada más".

La amistad de los dos músicos mexicanos trascendió y fueron compañeros de trabajo. Resulta que el álbum Vicente Fernández para siempre, estrenado en 2007, fue producido por Joan Sebastián. Este disco tuvo uno de los mayores éxitos en la carrera del Charro de Huentitán, la pista Estos celos.

Joan Sebastian no solo se encargó de la producción, sino que los 12 temas que lo componen fueron escritos directamente por él. Pese a la entrañable relación de amistad, y el triunfo que lograron en conjunto, los cantantes se distanciaron tras un supuesto desacuerdo posterior a la grabación de Por siempre.