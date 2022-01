La costa oeste de Estados Unidos está bajo advertencia de tsunami

(NOTICIAS YA).- La costa oeste de Estados Unidos y Canadá, desde California hasta Alaska se encuentra bajo advertencia de tsunami tras la erupción de un volcán submarino en el Océano Pacífico.

La erupción provocó un tsunami en la isla más grande de Tonga, Tongatapu, y, según los reportes, envió olas que inundaron la capital después de que un volcán submarino en el Pacífico Sur explotara en una erupción violenta este sábado, enviando una nube de ceniza y vapor de gas al aire.

Las imágenes de satélite muestran una enorme nube de cenizas y ondas de choque que se propagan desde la erupción.

Las olas cruzaron la costa de la capital de Tonga, Nuku'alofa, fluyendo hacia las carreteras costeras e inundando propiedades, según Radio New Zealand (RNZ), afiliada de CNN.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Se emitió una alerta de tsunami para las islas de Tonga. También se emitieron avisos de tsunami en lugares tan lejanos como la Isla Norte de Nueva Zelanda.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos le pdió a las personas que se alejaran de las playas las cuales fueron cerradas por la emergencia.

Funcionarios en Berkeley, California, evacuaron a más de 100 residentes que vivían en botes en el puerto deportivo de la ciudad, yendo de un bote a otro despertando a las personas para llevarlas a un terreno más alto, dijo Keith May, subjefe del departamento de bomberos de la ciudad. Las autoridades y los pescadores de otros lugares amarraron los botes mientras instaban a la gente a mantenerse alejada. Los funcionarios enfatizaron que las olas más altas vendrían después de que llegaran las primeras. Se epera que el oleaje sea de dos a tres pies.

Los 13 tsunamis más mortíferos de la historia

El volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai entró en erupción por primera vez este viernes, enviando una columna de ceniza a 20 kilómetros (12,4 millas) en el aire, según RNZ.

Una segunda erupción golpeó este sábado a las 5:26 p.m. hora local, informó RNZ.

Las imágenes de satélite muestran una enorme nube de cenizas y ondas de choque que se propagan desde la erupción. Las olas de la erupción cruzaron la costa de la capital de Tonga, Nuku'alofa, fluyendo hacia las carreteras costeras e inundando las propiedades, según RNZ.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

La Oficina de Meteorología de Australia dijo que registró una ola de tsunami de 1,2 metros (alrededor de 4 pies) cerca de Nuku'alofa a las 5:30 p.m. hora local este sábado.

El volcán está ubicado a unos 30 kilómetros (18,6 millas) al sureste de la isla Fonuafo'ou de Tonga, según RNZ.

Además de la advertencia de tsunami, los Servicios Meteorológicos de Tonga emitieron avisos de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y fuertes vientos en las tierras y aguas costeras.

La cercana isla de Fiji también emitió un aviso público pidiendo a las personas que viven en áreas costeras bajas que "se trasladen a un lugar seguro anticipándose a las fuertes corrientes y las olas peligrosas".

Un tsunami golpeó la isla más grande de Tonga, Tongatapu.

Se mantiene un aviso de tsunami para todas las aguas costeras de Samoa, según el Servicio Meteorológico de Samoa. No se requiere evacuación, pero se recomienda a los miembros del público que se mantengan alejados de las áreas de playa, dijo la agencia.

También se emitió un aviso de tsunami para las áreas costeras en la costa norte y este de la Isla Norte de Nueva Zelanda y las Islas Chatham, donde se esperan "corrientes fuertes e inusuales y marejadas impredecibles en la costa", según la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda.

El servicio meteorológico oficial de Nueva Zelanda dijo que sus estaciones meteorológicas en todo el país habían observado "un aumento de presión" este sábado por la noche debido a la erupción.

Desde entonces, se canceló una advertencia de tsunami anterior emitida para Samoa Americana, según el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico del NWS.

No hay amenaza de tsunami para Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte debido a una "erupción distante", según el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico.

"Estas son algunas de las últimas observaciones del nivel del agua que hemos registrado", tuiteó NWS el sábado por la tarde.

A #Tsunami is occurring along the AK, British Columbia, & US West Coast. Here are some of the latest water level observations we've recorded. Move to high ground and stay away from the coastline. Follow instructions from your local emergency management officials. -tsunami.gov pic.twitter.com/yqTS2rlDA0 — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) January 15, 2022

El volcán había estado activo desde el 20 de diciembre, pero fue declarado inactivo el 11 de enero, según RNZ.

Advertencia para Estados Unidos

Un aviso de tsunami está vigente para la costa oeste de EE.UU., incluidos los estados de California, Oregón, Washington y Alaska, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del NWS en Palmer, Alaska.

Dave Snider, coordinador de alertas de tsunamis en el Centro Nacional de Advertencias de Tsunamis en Palmer, Alaska, le dijo a CNN: "Hemos visto la ola moviéndose a través de la isla de Hawái".

Las observaciones actuales indican que la ola tiene entre 0,3 y 0,6 metros de altura y se dirige hacia la costa del Pacífico continental de Estados Unidos. La hora estimada de llegada a lo largo de la costa de California es de 7:00 a.m. a 7:30 a.m., hora del Pacífico.

Hablando por teléfono, Snider señaló: "No tenemos un pronóstico realmente bueno porque este evento se basa en un volcán en lugar de un terremoto".

Snider señala que esto es actualmente un aviso y no una advertencia de tsunami en efecto para la costa oeste de EE.UU. después de la erupción de Tonga.

La Casa Blanca, junto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica está “supervisando de cerca” la situación de advertencia de tsunami "en caso de que surja alguna necesidad local”, según un funcionario.

Se espera que una importante tormenta invernal con nieve, aguanieve y lluvia helada afecte el este de EE.UU.

Un portavoz de FEMA tuiteó que la agencia no espera daños por el tsunami, pero está desplegando un oficial de enlace de FEMA para ofrecer apoyo si es necesario.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Seattle realizó una fuerte advertencia este sábado por la mañana después de que se emitiera un aviso de tsunami para la costa del Pacífico de EE.UU. "Sal de la playa y de los puertos y marinas en estas áreas”, tuiteó NWS Seattle.

“Fuertes corrientes y olas más grandes son posibles a lo largo de estas áreas costeras. La primera ola puede no ser la más grande”, advirtió la agencia.

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico canceló el aviso de tsunami para Hawái, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái.

Sin embargo, el centro advirtió que "pequeños cambios en el nivel del mar, corrientes fuertes o inusuales pueden persistir durante varias horas adicionales en algunas áreas costeras", y los navegantes y nadadores deben tener cuidado.

Por la mañana Adam Weintraub, director de comunicaciones de la Agencia de Manejo de Emergencias (EMA, por sus siglas en inglés) de Hawái, le dijo a CNN que la isla vio algo de agua en áreas bajas, pero no hubo informes de pérdidas de vidas o “daños notables”. Weintraub dice que los impactos fueron el equivalente a una "marea real alta".

“Hay algunas inundaciones en estacionamientos y áreas portuarias, pero fueron inundaciones molestas”, dijo Weintraub, y agregó que la EMA está atenta a cualquier desarrollo.

Alerta de tsunami para partes de Japón

"La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami para la isla Amami del sur y la cadena de islas Tokara en la prefectura de Kagoshima y un aviso de tsunami para todas las áreas costeras que dan al Océano Pacífico.

Se espera que un tsunami de tres metros llegue a Japón luego de una erupción volcánica submarina frente a la nación del Pacífico de Tonga", informa la emisora ​​pública japonesa NHK.

El tsunami más alto observado es de 120 centímetros, en el distrito de Kominato de la isla Amami-Oshima a las 11:55 p.m. del sábado [9:55 a.m. ET], según NHK.

La alerta de tsunami también se amplió a la prefectura de Iwate, en el norte de Japón, informó NHK, y se insta a las personas a mantenerse alejadas de las playas.

Amenaza de tsunami para las costas de Chile

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) indicó este sábado en su cuenta de Twitter que junto al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) están monitoreando las costas del país por amenaza de tsunami luego de la explosión volcánica ocurrida en Tonga.

"ONEMI y SHOA mantienen monitoreo por Estado de Precaución para Archipiélago de Juan Fernández, Isla de Pascua, San Félix y Antártica chilena", detallaron las autoridades.

Claudia Dominguez, Haley Brink, Alex Stambaugh, Rhea Mogul y Sophie Jeong contribuyeron con este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.