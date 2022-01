Arrestan a dos adolescentes en Inglaterra por presuntos vínculos con secuestrador de Texas

(NOTICIAS YA).- Dos adolescentes fueron arrestados en el condado Gran Mánchester de Inglaterra este domingo por sus supuestos vínculos con el secuestro de cuatro personas dentro de una sinagoga estadounidense, en Colleyville, Texas.

Según reportó Univision las detenciones se dieron en horas de la tarde por oficiales de la vigilancia antiterrorista. Los menores permanecen detenidos mientras son interrogados.

Más temprano el Buró de Investigaciones Federales (FBI) en Dallas identificó al sospechoso que este sábado 15 de enero mantuvo como rehenes a cuatro personas en una sinagoga en Colleyville como Malik Faisal Akram, un ciudadano británico, de 44 años.

El hombre murió el sábado por la noche el operativo para liberar los rehenes después de más de 10 horas.

En su comunicación oficial, el FBI aseguró que en ese momento no había "indicios de que otras personas estén involucradas”, por lo que se desconoce si ha cambiado el rumbo de la investigación.

#UPDATE | Counter Terrorism Policing North West update following the events in Texas: pic.twitter.com/Q3o08bc8Js

— Greater Manchester Police (@gmpolice) January 16, 2022