Tornado destruye docenas de hogares en Florida y deja a miles sin electricidad

(NOTICIAS YA).- Dos tornados azotaron el suroeste de Florida el domingo por la mañana, destruyendo al menos 28 casas, dañando otras en el condado de Lee y dejando sin electricidad a unas 7,000 casas, según informaron las autoridades. Los vientos alcanzaron las 118 millas por hora.

Edward Murray, de 81 años, le dijo al diario local Naples Daily News que se encontraba dentro de su casa rodante el domingo por la mañana cerca de Fort Myers cuando un tornado la levantó y la arrojó sobre la casa de su vecino.

“Mi casa es esa que está volteada de cabeza”, le dijo al periódico. “El tornado me sacó volando, hizo que me estrellara contra el muro que da al este y me enterró debajo del fregadero, el refrigerador, las sillas de la cocina y todo lo demás”, afirmó.

Actualmente, al menos 62 casas son "inhabitables", informó Cecil Pendergrass, copresidente de la junta de comisionados del condado, en una conferencia de prensa.

El tornado era un tornado EF2 y acabó por completo con 30 casas móviles de las 108 casas móviles dañadas cerca de Fort Myers, según una encuesta de daños realizada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las comunidades de casas rodantes afectadas se encuentran Point Breeze, Tropicana y Century 21.

Las autoridades reportaron cuatro heridos, pero nadie fue llevado al hospital.

Por otro lado, en el condado de Charlotte, al norte de Fort Myers, un tornado EF1 con vientos de 110 mph dejó un camino de destrucción.

“Una tromba marina se movió a través del estrecho de Gasparilla cerca de Boca Grande Causeway antes de trasladarse a tierra como un tornado de corta duración cerca de Placida y dañó al menos 35 casas y una instalación de almacenamiento en el puerto deportivo”, dijo en un boletín el el Servicio Meteorológico Nacional.

El gobierno del condado de Charlotte sostuvo que nadie resultó herido, a pesar de que algunos residentes fueron desplazados.

***Con información de CNN***