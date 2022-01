La policía de San Diego pide ayuda para localizar a adolescente desaparecida

(NOTICIAS YA).-Las autoridades piden la ayuda del público para localizar a una adolescente desaparecida en riesgo que viajó a San Diego desde Nueva York a finales de la semana pasada.

La policía de San Diego cree que Serena Stevens, de 19 años, llegó a la ciudad de San Diego la madrugada del 12 de enero de 2022. Según los informes, Stevens le dijo a su hermana que viajaba a la costa oeste y que "dormiría en la playa", pero no dijo la ubicación exacta.

We need help locating a Missing Person At Risk. Serena Stevens is 19 yrs old, white female, brown eyes, brown hair, 5’5”, 140lbs.

Any information related to his whereabouts please contact us at 619-531-2000

Case #22-500059 pic.twitter.com/z70RfCoAGj

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) January 17, 2022