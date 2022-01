Anuncian 45 colegios y universidades para participar en "Californians for All"

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom anunció los 45 colegios y universidades de California seleccionados para participar en la primera ronda del cuerpo universitario "Californians for All".

Los estudiantes del cuerpo universitario se comprometerán a servir durante un año académico completo y completar 450 horas de servicio para ayudar a abordar problemas como el cambio climático, las disparidades educativas, la recuperación de COVID-19 y otros desafíos estatales.

A cambio de su servicio voluntario en la respuesta del estado a emergencias y desastres, los estudiantes obtendrán hasta $10,000 de ayuda en la matrícula por parte del estado.

Para obtener más información, visita CaliforniaVolunteers.ca.org.

Last year, we announced historic investments to help provide students with a debt-free path to college through service. Today, 45 colleges were selected for the first round of funding. We are working to make college more affordable for more Californians. pic.twitter.com/bY82bhW70r

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 18, 2022