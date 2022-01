Él era Gil Rodríguez 'El Mocos', comediante que fue asesinado en Monterrey

Este domingo, el medio de la comedia se puso de luto luego de que la Fiscalía de Justicia dio a conocer que Gil Rodríguez 'El Mocos' fue asesinado en Monterrey por unos sicarios.

De acuerdo con medios locales, el famoso iba acompañado de Guillermo Misael Velázquez, quien también fue baleado en las afueras de una taquería en la avenida Luis Donaldo Colosio.

La descripción de la carpeta de investigación apunta que ambos se estaban estacionando, cuando de otro automóvil se bajaron uno hombres para dispararles. A pesar de que llegaron a la zona los paramédicos de la Cruz Roja, no se pudo hacer nada, ya que las víctimas habían fallecido.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes son los culpables.

¿Quién era Gil Rodríguez?

Gilberto Rodríguez nació en 1984 en Monterrey y era un comediante que se volvió popular por sus presentaciones en establecimientos concurridos y por su canal de YouTube, el cual tiene 71 mil seguidores, en el que compartía sus rutinas de stand up y sketch.

El cómico empezó su carrera como payaso en fiestas infantiles y XV años, y en eso se desempeñó por más de diez años. Más tarde, llegó la comedia a su vida y en 2017 se volvió famoso por sus shows en el bar Merequetengue.

Tras el éxito que tuvo en los clubes nocturnos, Gil se volvió parte de Sacro Entertainment, una agencia de representación artística dirigida también por el comediante Aldo Show.

En 2021, después de haber hecho varios videos cómicos en sus redes sociales, Rodríguez adoptó su personaje más popular 'El Mocos', el cual describió como un vago en una ocasión.

"Es el personaje que se me ocurrió. Le puse ‘El Mocos’, es un vividor, un vago (...) Yo me quedo impresionado del resultado que ha tenido, que yo como Gil Rodríguez no lo he tenido como lo ha tenido El Mocos en ocho meses", señaló en una entrevista con Rogelio Ramos.

Por su parte, la agencia Entertainment escribió un emotivo mensaje para despedir a Gilberto Rodríguez Santana: "Estaremos en constante oración y apoyo con su familia (...) Jamás te olvidaremos, GIl. Gracias por tantas risas y tantos momentos inolvidables, te vamos a extrañar mucho flaco, Dios te tenga en su gloria".