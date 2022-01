En Edinburg atropellan a un ciclista y lo quitan del camino para esconderlo

Las autoridades siguen buscando al responsable de atropellar a una persona y no ofrecerle ayuda, el accidente ocurrió la mañana del domingo 16 de enero de 2022, en Edinburg.

La víctima corresponde al nombre de Abraham Garza y señala que andaba en bicicleta alrededor de las 6 de la mañana cundo fue embestido por un automóvil, de color oscuro, la víctima asegura que el responsable antes de darse a la fuga se bajó del auto y lo movió del camino, aparentemente para esconderlo por la hierba.

“Me pasaron por arriba con el mueble, todavía me agarraron, me aventaron pal monte, me dejaron por muerto y pos gracias a Dios vino un señor y me encontró” señaló Abraham Garza.

Los familiares del señor Garza indicaron que oficiales de DPS respondieron al llamado de auxilio y se presentaron al lugar de los hechos, Garza fue transportado por vía aérea a un hospital por la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento la víctima se encuentra todavía hospitalizado y presenta heridas graves.

Las autoridades y familiares del señor Garza piden ayuda a la comunidad si tienen alguna información sobre este caso favor de reportarlo a Texas Crome Stoppers al 1800-252 TIPS—