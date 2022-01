Moon Knight: Estrenan el tráiler de la serie del antihéroe de Marvel

Esta mañana Disney+ sorprendió a los fanáticos del mundo de los cómics tras revelar el primer tráiler oficial de la serie 'Moon Knight', el antihéroe de Marvel que será protagonizado por el actor Oscar Isaac.

La trama será sobre Steven Grant, un exmarine que tiene Trastorno de identidad disociativo, lo que provoca que este tenga muchas personalidades, que van desde ser un taxista hasta ser un exitoso hombre de negocios. Sin embargo, la que más destaca es la de Moon Knight, la cual se revela con los poderes de un dios egipcio conocido como Khonshu.

"Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte un cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc convergen sobre ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto”, se lee en la sinopsis.

A partir de que descubre su personalidad como "vigilante nocturno", empieza a proteger a quien lo necesite, sin embargo, hay veces en los que se puede convertir en un asesino, casi llevándolo a ser un villano.

Entre sus poderes está la súper fuerza, la cual varía de acuerdo a las fases de la Luna, así que cuando hay luna llena, este se vuelve más poderoso.

El corto clip muestra matices de un thriller psicológico, por lo que esta serie será con un tono más oscuro al que Disney ha acostumbrado hacer.

La serie contará con seis episodios, bajo el mismo formato que The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye, y formará parte de la Fase 4 de MCU junto a otras series como Ms Marvel, She-Hulk y Secret Invasion.

Además de la participación de Oscar Isaac, también estarán May Calamawy y Ethan Hawke como parte del elenco. El estreno estará disponible en el servicio de streaming de Disney el próximo 30 de marzo.