Tragedia: Niña de 13 años muere en incendio al tratar rescatar su mascota en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Una niña de 13 años murió la madrugada de este lunes, al intentar rescatar a su mascota dentro de su casa en llamas en Tijuana.

El trágico incidente se registró alrededor de las 12:30 a.m. cuando el Departamento de Bomberos de Tijuana recibió una llamada, donde se reportó que una casa de madera estaba siendo consumida por las llamas, en la calle Margarita de la colonia Lomas del Matamoros.

Después de sofocar las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo calcinado de la menor de edad, quien no ha sido identificada al momento.

“El humo no me dejo ver si mi hermana estaba adentro o estaba afuera, no supe nada” dijo Juan López, hermano de la víctima.

De acuerdo a Rafael Carrillo Venegas, director de bomberos de Tijuana, el padre de la menor dijo que la familia había salido de la casa cuando se prendió en llamas, pero en un descuido, la menor decidió regresar a la casa para salvar a su mascota. Aunque el padre intentó rescatar a su hija, el humo y fuego se lo impidieron y no pudo hacer nada.

La tragedia es investigada en conjunto por peritos de bomberos, y de la Fiscalía General de Justicia.

Hasta el momento se desconoce la causa del mortal incendio.