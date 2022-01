¡Alerta! CBP está advirtiendo sobre peligrosa estafa telefónica

(NOTICIAS YA).-La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. está advirtiendo sobre un nuevo tipo de estafa telefónica de personas que se hacen pasar su personal.

"Si recibe una llamada de alguien que dice ser un oficial de CBP o un agente de la Patrulla Fronteriza exigiéndole un pago, cuelgue, ¡es una estafa!", dice la alerta lanzada este miércoles.

🚨 SCAM ALERT 🚨

If you receive a call from someone claiming to be a CBP officer or Border Patrol agent demanding payment from you, hang up—it's a scam. CBP does NOT solicit money over the phone.

Details ➡️ https://t.co/WNR7EIKPNn pic.twitter.com/B8VSLLKxkJ

— CBP (@CBP) January 19, 2022