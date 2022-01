Asesinato de estudiante en tienda de LA causa conmoción; sospechoso arrestado

(NOTICIAS YA).- Una joven estudiante de la Universidad de California fue asesinada brutalmente dentro de una tienda de muebles en Los Ángeles, en donde trabajaba y recibió a un cliente que le dio “una mala vibra”; el sospechoso ha sido detenido.

Brianna Kupfer, de 24 años, ha sido descrita como un “alma inteligente, divertida y amable” por su familia. Ella era una estudiante de posgrado en diseño arquitectónico en UCLA y trabajaba como consultora de diseño en Croft House.

La lujosa tienda de muebles, ubicada en North La Brea Avenue en Hancock Park, se convirtió en una escena del crimen el pasado jueves 13 de enero, justo después de que un hombre desconocido para la joven entró al lugar, haciéndola sentir incómoda.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, Brianna le envió un mensaje de texto a un amigo alrededor de las 1:30 pm de ese día diciéndole que alguien dentro de la tienda “le estaba dando una mala vibra”.

31-year-old Shawn Laval Smith has been identified in connection with the murder of Brianna Kupfer, which occurred in the 300 block of North La Brea Avenue on January 13, 2022. He should be considered armed and dangerous. If seen do not approach, call 911. pic.twitter.com/jZlESB9l9r

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 19, 2022