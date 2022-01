Denuncia falta de pago de servicios realizados

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Denuncia falta de pago" /><meta itemprop="description" content="Denuncia falta de pago" /><meta itemprop="uploadDate" content="2022-01-19T20:10:31.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TZSqt1Xw71huidAlw/x120" /><meta itemprop="duration" content="P211S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x877epj" />

Don Tomás es un hombre que lleva ya 17 años trabajando en construcción. Y asegura que es la primera vez que ha experimentado una situación como esta.

el pasado mes de octubre de 2021 le realizó un trabajo a una persona que duró alrededor de 5 días sumando costos de 4800 dólares. Mismos que a la fecha no se le han sido pagados.

"No es justo que uno va a trabajar con mucho esfuerzo y para que el último no le pagan a uno nada"

"Me contrató para ir a tomar un piso lo tumbe todo el piso lo volví a instalar y el señor le pagaron todo y último minuto no me pagó nada ni un dólar medio" Declara Don Tomas.

Asegura que con el gran trabajo solicitado se contrató a otros 6 trabajadores para poder agilizar el proceso y a los que ha tenido que pagar una parte de sus propios ahorros debido a la mora que ya superó los 3 meses

Ademas agrego que: "El dijo que si quería no pagaba que no fuera a tratar de meter va a tratar de meter una demanda y eso pues que no me iban a hacer caso qué porque en primera yo no tengo ni papeles ni nada"

Don Tomas ha llamado día tras día sin ninguna respuesta y ha tenido temor de hacer una denuncia debido a su estatus legal en el país, misma situación que ha sido utilizada por el sujeto para argumentar la falta del pago.

El abogado Eric Palacios nos comenta que en estos casos si hay algo por hacer

"Si tiene comprobantes de qué se hizo un contrato para hacer el trabajo o tiene mensajes o grabaciones diciendo que se aprueba el trabajo entonces sí se puede enjuiciar al dueño de la propiedad para forzar lo que pague"

Sin importar un estatus legal, aunque no sea el escenario ideal, el derecho a recibir un pago por servicios realizados existe. Incluso a la hora de enfrentarse en corte

"Últimamente hemos visto que están fallando a favor de los trabajadores ya que la persona o dueño de la propiedad recibir el beneficio del trabajo recibió materiales el trabajo y ahora tiene su casa arreglada como deseaba y simplemente no desea pagarlo"

Por eso es importante hablar con un abogado y brindar toda la informacion necesaria para asi encontrar el mejor paso a seguir.

(NOTICIAS YA).-