Falleció el actor Gaspard Ulliel a los 37 años de edad

El Universo Cinematográfico de Marvel y la industria del entretenimiento en general se encuentran de luto y es que la mañana de este 19 de enero de 2022 se confirmó la muerte del actor que aparecerá en la serie de Moon Knight, Gaspard Ulliel.

La lamentable noticia fue confirmada por la agencia AFP, quien reveló que el artista sufrió un accidente de esquí en los Alpes, luego de haber chocado con otro esquiador en una intersección de dos rutas en la región de Saboya.

Dicho trágico accidente le habría causado un traumatismo craneoencefálico grave, lo cual le provocó la muerte, a pesar de haber sido trasladado, en helicóptero, a un hospital en Grenoble.

Gaspard Ulliel, quien falleció a los 37 años, será parte de la próxima serie de Marvel para Disney+, Moon Knight. En dicha producción, el actor francés aparecerá como el némesis de el protagonista.

Interpretó a “Anton Mogart”, un ladrón y coleccionista de arte, experto en artes marciales. Aunque no es el villano principal de la misma, se espera que su participación se crucial en la trama.

Además de la producción de Marvel, también participó It’s Only the End of The World, La Princesse de Montpensie y Saint Laurent.

Descanse en paz Gaspard Ulliel y pronta resignación a su hijo Orso, de 6 años, y su novia Gaelle.