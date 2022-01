Alerta de fuertes vientos Santa Ana para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un período de condiciones Santa Ana comenzará el fin de semana en el área de San Diego, creando potenciales y peligrosos daños por viento en las carreteras, informó el jueves el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El pronóstico de corrientes de aire tempestuosas de Santa Ana desde el noreste llevó al NWS a emitir un aviso de viento para los lugares locales del valle interior y las montañas, a partir de la medianoche del viernes hasta el sábado a las 6 p.m.

San Diego: ¿Cómo prepararse durante alerta de fuertes vientos de Santa Ana?

Warm and windy weather expected today. Winds will peak in strength over the next few hours and slowly diminish through the day. Another round of stronger, gusty winds expected Friday night and Saturday. #CAwx pic.twitter.com/f7MwXnYlnS

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 20, 2022