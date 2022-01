Madre hispana denuncia maltrato contra su hijo en escuela

(NOTICIAS YA).-Una madre hispana asegura que su hijo con necesidades ha sido víctima de maltrato infantil por parte de su maestra en una escuela de Denver.

Se trata de Cristal Sandoval, madre del pequeño Jorge Araiza, de tan solo 5 años.

“Un miércoles que la directora de la escuela Jhon Amesse Elementary me llamó y me dijo que estaba ocurriendo algo, que era algo grave”, relató.

Lo peor, según denuncia, es que no se hizo nada por parte de la institución para tomar la denuncia y sancionar a la docente.

“Como un rasguño así fuerte, no me dieron detalles, simplemente me dijeron que eso ocurrió, incluso mi hijo no ha querido hablar, no más dice que la maestra lo atacó (...)Por qué la maestra siendo maestra le hizo eso al niño, se supone que ella es la principal de darle educación a los niños, protección”, agregó.