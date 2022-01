Super Bowl LVI estrena tráiler junto a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg y más

Cada vez está más cerca el encuentro deportivo más importante del año y aún más, para esos fans de la música que año con año esperan un espectáculo de primer nivel.

Este año, el half-time show del Super Bowl LVI, será protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, y el día de hoy se dio a conocer el tráiler del evento dirigido por F. Gary Gray, el cual nos hace creer que los artistas, son los 'Avengers' del hip hop y acuden al llamado luego de que Dre apareciera moviendo las piezas de un ajedrez gigante.

Cada uno de los integrantes del espectáculo se encuentra en algún punto del planeta, sin embargo, al recibir la señal salen corriendo para reunirse y encontrarse en lo que será el recinto del evento.

A través de un comunicado de prensa, el director Gary Gray, mencionó que el trabajar con Dre en pasadas ocasiones, ha marcado la historia del entretenimiento y sugiere, que esta no será la primera vez: "Cada vez que colaboro con Dre parece marcar un momento importante en la historia del entretenimiento, desde proyectos como Friday, Sei It Off, Straight Outta Compton, hasta ahora el Super Bowl LVI", compartió.

"como súper fan, considero un honor y un privilegio construir y crear auténticamente este momento con cinco de los artistas más legendarios de la historia de la música. ¡Ha sido genial!", agregó.

El Super Bowl LVI se llevará a cabo este 13 de febrero en el SOFI Stadium de Los Ángeles, y el encuentro será entre los Rams de LA y los Chargers de la misma ciudad.