Varias escuelas del Valle cancelan las clases por el frío

Debido a las inclemencias del tiempo en el Valle del Sur de Texas algunas escuelas decidieron cancelar las clases del día 21 de enero de este año en curso para reanudarlas el próximo lunes 24 de enero.

Mediante las redes sociales, así como con comunicados de prensa las instituciones educativas informaron a los padres de familia que todas las actividades, así como todo lo que tenga que ver al estar al aire libre ha sido cancelado y otros distritos escolares decidieron recorrer sus horarios de entrada.

Estas son las escuelas que cancelaron las clases por las inclemencias del tiempo

CONDADO HIDALGO

La Joya ISD

Mission CISD

PSJA ISD

Valley View ISD

Vanguard Academy

Escuelas que recorrieron sus horarios

CONDADO HIDALGO

Donna ISD

El Distrito Escolar retrasó hora y media la entrada en todas sus escuelas

Edcouch-Elsa ISD

Retrasó dos horas en su horario de entrada para todas sus escuelas

Hidalgo ISD

Primaria: 9:00 a.m.

Secundaria: 9:45 a.m.

Preparatorias: 9:45 a.m.

Mercedes ISD

Retrasó dos horas en su horario de entrada para todas sus escuelas

South Texas College

Abrirá a las 9:00 a.m.

CONDADO CAMERON

Brownsville ISD Primaria: 9:00 a.m. Secundaria: 8:40 a.m. Preparatoria: 9:45 a.m.

Puerto Isabel ISD Primaria: 9:40 a.m. Secundaria: 9:45 a.m. Preparatoria: 10:10 a.m.

CONDADO STARR

RGCGISD Primaria: 7:30 a.m. Secundaria: 8:00 a.m. Preparatoria: 8:45 a.m.

Roma ISD Primaria: 9:15 a.m. Secundaria: 9:30 a.m. Preparatoria: 10:00 a.m.

SI usted necesita más información llame a la escuela de sus hijos o visite su pagina web, ahí podrá encontrar más detalles.