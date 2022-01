Muere Jim Forbes, el legendario entrenador de baloncesto de El Paso

(NOTICIAS YA).-El legendario entrenador de baloncesto Jim Forbes, falleció este viernes por la mañana en El Paso, a la edad de 69 años.

El gran Jim Forbes será homenajeado esta noche durante el partido de baloncesto universitario de Andress High a las 7:30 p.m.

Forbes jugó baloncesto en la escuela secundaria en Bel Air y fue un jugador estrella de Don Haskins en la Universidad de Texas en El Paso.

Fue elegido para jugar en el equipo olímpico de EE. UU. de 1972, perdiendo el infame juego por la medalla de oro ante los rusos.

Y reclutado por los Chicago Bulls, pero nunca jugó en la NBA, pues eligió quedarse en El Paso y convertirse en entrenador.

