Reportan incendio en domicilio de Sedona Peak Apartments en El Paso

(NOTICIAS YA).-Equipos de EPFD están respondiendo a un incendio en un domicilio de Sedona Peak Apartments.

Los bomberos apagaron el fuego en el apartamento ubicado en 1900 de Brown St. Y de acuerdo con información de última hora, el fuego ya está bajo control.

No se reportaron heridos y los bomberos están revisando los puntos críticos.

Condition 2 Fire at Sedona Peak Apts. - Fire is now under control. No injuries reported. Crews checking for hotspots. pic.twitter.com/gFXonzjHKl

